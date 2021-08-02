رجل أعمال من أصول تونسية: حاجة لعمل كل الاطراف كفريق واحد لتجاوز الازمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى كمال الغريبي، رئيس مجموعة (Gksd) للاستثمارات، نائب رئيس مجموعة سان دوناتو الصحية للمستشفيات، أن هناك حاجة إلى توحد التونسيين ومؤسسات البلاد لإنتشالها من أزمتها السياسية والاقتصادية الحالية.

وشدد الغريبي، وهو رجل أعمال من اصول تونسية، لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، على أهمية “اللعب الجماعي” لتجاوز الوضع الحالي، فـ”لا أحد يفوز بمفرده”.

وأضاف رجل الاعمال “أتابع تطورات الوضع في تونس باهتمام كبير وأهله قريبون من قلبي”، متحدثا عن الحاجة إلى إيجاد “حلول مناسبة” للاستجابة لوباء كوفيد-19 وتحريك عجلة النمو لتجنب الوقوع في “أزمة اجتماعية مأساوية” جراء الوضع الاقتصادي الكارثي الراهن.

وفقًا للغريبي، فإنه “في أوقات كهذه، ومن أجل المصلحة العامة في تونس، نحن بحاجة إلى العمل كفريق واحد”، مشيرا إلى أن “الدعم المعلن، قولا وفعلا، من العديد من البلدان حول العالم يأتي بمثابة شهادة على الاهتمام والصداقة التي تتمتع بها تونس وهذا تراث عظيم يجب استخدامه على أكمل وجه في هذه المرحلة الصعبة”.