الجيش الإسرائيلي يحاكي قتالا على حدود لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي إنه سيبدأ مساء اليوم الإثنين تدريبا يحاكي قتالا على حدود لبنان.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان: “يبدأ اليوم، مساء، تمرينًا عسكريًا على طول الحدود مع لبنان، يندرج ضمن التدريبات المخطط لها على الخطة السنوية 2021”.

وأضاف: “التدريب الذي يعرف باسم (أشعة الشمس) هدفه فحص جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي ومدى استعدادها لايام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة العبر من العمليات العسكرية السابقة مع التشديد على استنتاجات حملة (حارس الأسوار) كجزء من التحقيق وتبادل المعلومات مع فرقة غزة”.

وتابع أدرعي: “الجيش الإسرائيلي مستمر في تطوير قدراته وتحسين مؤهلاته وجهوزيته على الحدود مع لبنان، مع تعزيز مهمات آيلة للدفاع عن مواطني الشمال”.

ويأتي التدريب في وقت قالت فيه إسرائيل إنها تراقب عن كثب التطورات في لبنان، بعد ان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن “الدولة اللبنانية على وشك الانهيار”.