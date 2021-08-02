حاكم مقاطعة لاتسيو: نتعرض لأخطر هجوم ارهابي سيبراني على المستوى الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن حاكم مقاطعة لاتسيو الايطالية، نيكولا تزينغاريتي أن المواقع الالكترونية للمقاطعة، التي مقرها العاصمة روما، “ضحية أخطر هجوم إرهابي يقع على أراضينا الوطنية “، في إشارة إلى تعرض مركز معالجة البيانات لهجوم سبيراني قادم من خارج البلاد استمر لمدة 24 ساعة على الأقل عطل خدمة الحجز عبر الشبكة العنكبوتية لتلقي لقاحات كوفيد-19.

وأضاف تزينغاريتي أن “الهجمات ما زالت مستمرة ، والوضع خطير للغاية”، موضحًا أن هجوماً آخر وقع ليلاً لكنه تم صده دون مزيد من الأضرار.

وقال: “يمكننا أن نؤكد لكم أنه لم يتم سرقة أي بيانات صحية”، لكن “تم تعطيل جميع ملفات معالجة البيانات تقريبًا”.

وشدد حاكم المقاطعة على أن “حملة التطعيم لم تتوقف ابدا. فعلى الرغم من أن خدمة الحجوزات الالكترونية معلقة، لكن قواعد البيانات الاقليمية سجلت حجوزات حتى 13 آب/اغسطس والحملة مستمرة ويجري تسجيل البيانات يدويا”.

وقال تزينغاريتي، الامين العام السابق للحزب الديمقراطي الايطالي “بصفتي رئيسًا لهذه المؤسسة، أتوجه بالنداء، وبالاخص الآن مع المزيد من التصميم، بالمضي قدمًا في حملة التطعيم ضد الوباء وعدم التباطؤ. كما تعلمون منذ الأمس، تم تطعيم 70% من السكان البالغين وهدفنا هو إكمال حملة التطعيم في مقاطعتنا”.

وحسبما تداول إعلاميا، فإن منصة المقاطعة تعرضت لما يعرف بفيروس الفدية الالكتروني وأن شرطة البريد، الجهة المسؤولة عن الجرائم عبر الفضاء الالكتروني، تحقق في الامر.

جدير بالذكر أن البرلمان الايطالي أقر مؤخرا إنشاء وكالة وطنية للامن السيبراني.