دي مايو يلتقي حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بعد ظهر اليوم الاثنين الجنرال خليفة حفتر، القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي”، وذلك قبل مشاركته في مراسم إعادة فتح القنصلية الايطالية في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

ووصل رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى ليبيا في وقت سابق اليوم في زيارة استهلها بالعاصمة طرابلس وانتقل منها إلى بنغازي، بينما من المقرر أن يلتقي لاحقا في مدينة طبرق، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وتضمنت زيارة دي مايو لطرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.