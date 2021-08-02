غانتس: على العالم التحرك بسرعة للرد على العدوان الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن على العالم أن يتحرك بسرعة للرد على “العدوان الإيراني” بعد هجوم على سفينة نقل في بحر العرب الأسبوع الماضي.

وقال غانتس: “إيران تحت قيادة الجلاد (رئيسي) ستكون أكثر خطورة على العالم مما كانت عليه حتى الآن، وأكثر تدميرا للمنطقة، وستسعى جاهدة لتصبح تهديدًا وجوديًا لإسرائيل”.

وأضاف: “سنعمل على إزالة أي تهديد من هذا القبيل، إن العدوان الإيراني في المنطقة بشكل عام والبحري بشكل خاص يتصاعد وإن الهجوم الأخير على سفينة (مرسر ستريت) هو بمثابة تصعيد”.

وتابع غانتس: “هذا هو بالضبط السبب الذي يجب علينا الآن التحرك من أجله ضد إيـران”.

وأشار إلى أن: “إسرائيل تمتلك مجموعة متنوعة من الأدوات والخيارات لحماية مواطنيها، ولن نتهاون مع كل من يسعى لإلحاق الأذى بنا بطرق تخدمنا وتخدم أمننا وفي الزمان والمكان المناسبين”.

وقال غانتس “هذا ليس شأنا إسرائيليا فقط، على العالم كله الذي يرى نتائج العدوان الإيراني أن يتحرك”.

وكانت إسرائيل قالت إن إيران هاجمت سفينة تديرها شركة إسرائيلية أثناء ابحارها في بحر العرب يوم الخميس الماضي في طريقها من تنزانيا الى الإمارات ما أدى الى مقتل 2 من أفراد طاقمها.