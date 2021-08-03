بلجيكا: لا تفكير حالياً في جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات الصحية البلجيكية أن المجتمعين العلمي والسياسي في البلاد لا يفكران حالياً بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على غرار ما تريد دول أخرى فعله للتصدي للتفشي السريع لمتحور دلتا الشديد العدوى.

لكن الحديث عن الجرعة الثالثة يثير الجدل في الأروقة العلمية في البلاد، فالمتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات ايف فان لاتيم، يؤكد أن الوضع الحالي في البلاد لا يستدعي الحديث عن الجرعة الثالثة خاصة في ظل عدم توفر معطيات علمية واضحة بهذا الشأن.

لكن فان لاتيم ترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من النقاش الداخلي حسب تطور الأوضاع.

أما عالم الفيروسات البلجيكي ايمانويل أندريه، فعبر عن غضبه الشديد تجاه ما رأه استسلاماً من قبل الدول لرغبات الشركات المصنعة للقاحات المضادة لكوفيد 19.

وقال اندريه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “إنه سباق غير مسؤول نحو الثراء الفاحش”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن الدراسات العملية لم تظهر حتى الآن ضرورة الجرعة الثالثة رغم تفشي متحور دلتا، موجهة في الوقت نفسه إدانة حازمة للدول التي تفكر أو بدأت بالفعل بتقديم الجرعة الثالثة لمواطنيها، في الوقت الذي لا يزال فيه معظم سكان العالم ينتظرون الجرعة الأولى.