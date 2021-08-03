نيابة مكافحة الارهاب تحقق في الهجوم السيبراني على مركز معالجة بيانات مقاطعة لاتسيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية الثلاثاء أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ستحقق بشأن الهجوم السيبراني على مركز معالجة البيانات الخاص بمقاطعة لاتسيو (وسط إيطاليا) التي مقرها العاصمة روما.

وتسلم مكتب المدعي العام في روما من شرطة البريد، المعنية بمكافحة الجريمة عبر الفضاء الالكتروني، أول تقرير عن الهجوم الذي بدأ مساء الاحد الماضي ولا يزال يعطل أنشطة بوابة الصحة الالكترونية وشبكة التطعيم الخاصة بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

ملف التحقيقات مقدم ضد مجهولين، بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك الوصول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر ومحاولة الابتزاز.

خطورة الهجوم، والذي سيحقق بشأنه فريقان من المدعين العامين، يكمن في حقيقة أنه أصاب نظامًا معقدًا لتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا من وجهة نظر أن ملف البيانات يتضمن معلومات حساسة لرجال الدولة كرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.