الاتحاد الأوروبي يدافع عن مشاركة مبعوثه في مراسم تنصيب رئيسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دافع الاتحاد الأوروبي عن مشاركة مبعوث من قبله في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليوم.

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أوفد معاون الأمين العام لإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد هنريكه مورا، لتمثيله في مراسم التنصيب.

وأثار إرسال الدبلوماسي مورا، وهو من ينسق مفاوضات فيينا بشأن العودة للصفقة الموقعة بين الأطراف الدولية وايران، غضب دول مثل إسرائيل التي رأت فيه تمثيلاً أوربياً عالي المستوى في حفل تنصيب من تصفه بـ “جلاد طهران”.

أما في بروكسل، فيؤكد الأوروبيون على ضرورة الحفاظ على الالتزام والعمل مع الإدارة الإيرانية الجديدة وتأمين وصول الرسالة الأوروبية بشكل واضح وكامل.

وقالت المتحدثة باسم بوريل في تصريحات لها اليوم بهذا الشأن: “الأولوية بالنسبة لنا هي العودة إلى المفاوضات لتأمين التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم مع ايران”.

وفي سياق متصل، تطرقت نبيلة مصرالي للاتهامات الموجهة لإيران بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عُمان قبل عدة أيام وأشارت إلى ضرورة تسليط الضوء وكشف الحقائق بشأن ما جرى.

وعبرت مصرالي عن اسف الاتحاد الأوروبي لوقوع ضحيتين من رومانيا وبريطانيا خلال هذا الهجوم، مشددة على دعوة بروكسل لجميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرقل حرية الملاحة الدولية.