غموض بالموقف الأوروبي تجاه إمكانية تدفق لاجئين أفغان على دوله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا يزال موقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي مبهماً بشأن طريقة التعامل مع المهاجرين الذين قد يتدفقون على أراضي دول التكتل الموحد من أفغانستان اثر تدهور الوضع الأمني هناك.

وكان وزراء هجرة وداخلية من عدة دول أوروبية قد وجهوا رسالة إلى المفوضية تساءلوا فيها عن مدى الاستعداد وكيفية التعامل مع المهاجرين الأفغان المتوقع وصولهم إلى أراضي دولهم هرباً من تهديدات حركة طالبان التي تتابع تقدمها في أفغانستان تزامناً مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الاطلسي من البلاد.

وحول هذا الأمر، أكتفى المتحدث باسم المفوضية بالتأكيد على أن الوضع في أفغانستان يثير قلقاً عميقاً لدى الاتحاد، الذي يريد التركيز على التعاون مع السلطات الأفغانية والدول المجاورة لإقرار السلام في البلاد.

وأقر أدلبرت يانيس، بعدم وجود استعداد نوعي لدى الجهاز التنفيذي الأوروبي للتعامل مع الأفغان على وجه الخصوص، حيث “لدينا سياسة هجرة يجري تطويرها عبر الميثاق الجديد الذي يتضمن إجراءات محددة لمواجهة أي أزمة هجرة قادمة ونأمل التوافق عليه مع البرلمان والمجلس سريعاً”، حسب كلامه.

ورداً على سؤال حول إمكانية منح مهاجرين أفغان تأشيرات دخول إنسانية على غرار ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، أكد يانيس أن الوضع مختلف جداً في أوروبا من عدة جوانب.

وتابع قائلاً: “خلق التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان وضعاً نوعياً يسمح بالحديث عن تأشيرات دخول إنسانية، أما في أوروبا فالأمر مختلف، وعلينا أن نلاحظ أيضاً أن منح هذا النوع من التأشيرات أمر يدخل ضمن إطار صلاحيات الدول الأعضاء حصراً وليس للمفوضية رأي فيه”.

وأكد يانيس أن الاتحاد الأوروبي يركز على مسألة الإعادة وإعادة التوطين في دوله وفي دول ثالثة “آمنة”، مشيراً إلى مؤسسات التكتل تدعم مالياً الدول الأعضاء التي تقبل بإعادة توطين مهاجرين على أراضيها.