ناتو: أدانة لهجوم بحر العرب وقلق من أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) الهجوم الذي طال قبل أيام ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية كانت تبحر شمال بحر العرب، قبالة سواحل عُمان، معبراً عن تعازيه لكل من رومانيا وبريطانيا اللتان فقدتا أفراداً من مواطنيهما في هذا العمل.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحلف اليوم، تم فيه التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة، حيث “يعتبر الأمر حيوياً بالنسبة لجميع الحلفاء والشركاء”، وفق النص.

وأشار الحلف إلى أن التقييمات البريطانية والرومانية تشير إلى أن ايران هي على الأرجح الطرف المسؤول عن الهجوم.

وعبر الحلف في بيانه عن قلق أعضاءه من أفعال ايران المزعزعة للاستقرار، داعياً طهران إلى احترام التزاماتها الدولية.

وكانت إسرائيل والمملكة المتحدة قد وجهتا أصابع الاتهام نحو إيران، التي نفت بدورها أي علاقة لها بالحادثة.