رئيس الوزراء الاسرائيلي: نعلم كيف نعمل بمفردنا ضد إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت إنه في حين تعمل إسرائيل على حشد المجتمع الدولي ضد إيران فإنها تعلم كيف تعمل بمفردها أيضا.

وقال”: إنتهى زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك. نعمل على حشد العالم ولكن في موازاة ذلك نعلم أيضا كيف نعمل بمفردنا. إيران تعلم ما هو الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد أمننا”.

وقد تفقد بينيت اليوم مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية للجيش الإسرائيلي برفقة رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي حيث استمع إلى إيجازات قدمها قائد المنطقة العسكرية الشمالية أمير برعام ورئيس هيئة العمليات الحربية عوديد بسيوك حول تقييم الوضع في الجبهة الشمالية.

وقال مكتبه: “كما استمع رئيس الوزراء لإيجازات حول جهوزية الجيش الإسرائيلي في هذه الجبهة وحول الأوضاع في لبنان وسوريا”.

وقال بينيت: “فور الهجوم الإيراني على السفينة، شاركنا معلوماتنا الاستخباراتية مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي دول أخرى. لا يساور أحد الشك في هوية الطرف الذي يقف وراء هذا الحدث ولكننا قدمنا أدلة قاطعة لتأكيد ذلك”.

وأضاف: “في موازاة ذلك، للأسف الشديد، ممثل عن الاتحاد الأوروبي ينوي حضور مراسم تحليف الرئيس الإيراني الجديد رئيسي. رئيسي هو أكثر رئيس إيراني تطرفا حتى اليوم والمنافسة في هذا المجال قاسية. أدعو من هنا الاتحاد الأوروبي – لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان وفي موازاة ذلك تكريم قاتل وجلاد قام بتصفية المئات من المعارضين للنظام الإيراني”.

وتابع بينيت: “أما السفينة والملف الإيراني بشكل عام فنحن نعمل على حشد العالم ولكن في موازاة ذلك، نعلم أيضا كيف نعمل بمفردنا. إيران باتت تعلم ما هو الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد أمننا. يجب على الإيرانيين أن يفهموا بأنه لا يمكن الجلوس بكل راحة بطهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك. هذا الأمر قد انتهى”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن “الزيادة الملموسة في ميزانية الدفاع وفي ميزانية الجيش التي مررناها مجرد هذا الأسبوع تعكس ذلك. الخطابات لا تكفي في مواجهة إيران – نحن نحتاج لجيش قوي ومن أجل ذلك يجب استثمار موارد كثيرة ونحن نفعل ذلك”.