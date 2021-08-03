قلق اوروبي إزاء الهجوم السيبراني على بوابة مقاطعة لاتسيو الصحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد متحدث بإسم المفوضية أن الجهاز التنفيذي الاوروبي يأخذ “على محمل الجد” الهجوم السيبراني الذي طال مركز معالجة البيانات التابع لمقاطعة لاتسيو الايطالية.

وقال، ردا على سؤال بهذا الصدد اليوم الثلاثاء: “لقد قرأنا أخبار الهجمات الإلكترونية على البوابة الصحية وشبكة التطعيمات في مقاطعة لاتسيو. تأخذ المفوضية الأوروبية هذا الأمر على محمل الجد”، مؤكدا سعي بروكسل “لضمان مساحة مرنة وآمنة على الإنترنت ضد هجمات القرصنة”.

ونوه بأنه مع تفشي وباء كوفيد-19، “زادت الهجمات الإلكترونية على القطاعات الصحية”، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تتدخل بطرق مختلفة لضمان الأمن السيبراني”، عبر “مبادرات وتدابير تمويل”.