بعد تهديدات سالفيني بالانسحاب، قيادي بحزب الرابطة: نحن جزء من الائتلاف الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد قيادي في حزب الرابطة بقاء الحزب في الائتلاف الحاكم، وذلك غداة تصريحات امينه العام، ماتيو سالفيني انتقد فيها عمل وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي، في مجال التصدي للهجرة غير النظامية، مهددا بالانسحاب من الحكومة إذا استمرت عمليات انزال المهاجرين.

وقال ماسيميليانو فيدريغا، حاكم مقاطعة فريولي-فينيتسيا–جوليا، لمحطة (سكاي نيوز24) الاخبارية المحلية “نحن جزء من الحكومة ونريد أن نستمر في المشاركة فيها، ولدينا ثقة كاملة في رئيس الوزراء ماريو دراغي”. وأضاف “لكن من الواضح أننا نريد المضي قدما في القضايا التي تهمنا. أنا لا أفكر فقط في محاربة الهجرة ولكن أيضًا في تقليل العبء الضريبي وإصلاح نظام العدالة”.

وقال فيدريغا، الرئيس الحالي لحكام المقاطعات “نحن ندرك تمامًا أنه مع هذه الأغلبية (الموسعة)، لا يمكن تنفيذ المشاريع المهمة الكبرى لحزبنا بسهولة، لكن لدينا أيضًا وعيًا بأن هذه الأغلبية التي فرضتها الازمة (الصحية) الطارئة تعمل على إخراج البلاد من وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية” الناجمة عنه، مؤكدا استمرار الحزب في دعم حكومة دراغي إلى نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام 2023.

وكان زعيم الحزب سالفيني قد هدد بأنه “إذا لم توقف السلطة التنفيذية عمليات الإنزال، فسيكون من الصعب جدًا على الرابطة الاستمرار في دعمها”، مطالبا وزيرة الداخلية بالتنحي لأنها “تتقاضى أجرًا مقابل حراسة الحدود، وليست قادرة على القيام بواجبها”.