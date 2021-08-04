لجنة برلمانية إيطالية تقيّم “إيجابيا” إنهاء حظر بيع السلاح للامارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي على إلغاء حظر تصدير الاسلحة الى دولة الامارات العربية المتحدة الصادر مطلع العام الحالي، في خطوة لتجاوز الازمة الدبلوماسية بين روما وأبوظبي.

وتضمنت نشرة برلمانية “تقييما إيجابيا” من جانب لجنة الشؤون الخارجية لتجاوز قرار حظر الأسلحة، ووصفها بـ”الملائم” في الظرف الحالي مسألة “دعم التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي من أجل تحقيق الهدف الأساسي الكامن في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج”.

كم تمّ التأكيد على أن دول الخليج “كما في حالة الإمارات العربية المتحدة”، اتخذت “موقفا جديدا وأكثر مسؤولية في المنطقة لدعم الحوار والسلام والاستقرار، كما يتضح من الالتزام إلى جانب الغرب بمكافحة الإرهاب الأصولي لتنظيمي داعش والقاعدة، والدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات إلى الأمم المتحدة للشعب اليمني، وانسحاب القوات من اليمن الذي أعلنته السلطات الاماراتية ومعلوم لدى سلطاتنا”.

وبالتالي-حسب لجنة الشؤون الخارجية- فإنه “ظرف إيجابي يتم في ضوئه إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وأيضا تجاوز الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها سابقاً”، في إشارة إلى قرار حظر تصدير الأسلحة إلى الامارات في كانون الثاني/يناير الماضي، والذي ردت عليه الاخيرة لاحقا بمطالبة إيطاليا بسحب جنودها وطائراتها من قاعدة المنهاد العسكرية في دبي.