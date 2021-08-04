فون دير لاين تحث واشنطن على رفع قيود السفر عن الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السلطات الأمريكية على الإسراع برفع قيود السفر المفروضة على المسافرين القادمين من أوروبا، واصفة بـ”المتماثل” الوضع الوبائي على ضفتي الأطلسي.

وأشارت المسؤولة الأوروبية في تصريحات تداولتها وسائل اعلام أوروبية اليوم، إلى أنها تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للمسافرين الذين يتحركون بين الطرفين، معلنة “مواصلة اتصالاتنا مع أصدقائنا الأمريكيين لحل هذه المشكلة سريعاً”، وفق كلامها.

هذا ولا تسمح السلطات الأمريكية للمواطنين الأوروبيين بدخول أراضيها منذ آذار/مارس عام 2020 بسبب تفشي وباء كوفيد-19، ولكنها تستثني الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين، في حين تتيح الدول الأوروبية للمواطنين الأمريكيين بالدخول إلى أراضيها منذ حزيران/يونيو الماضي.

هذا ويطالب المسؤولون الأوروبيون نظرائهم الأمريكيين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الولايات المتحدة تسمح لمواطني دول، وضعها الوبائي أسوأ بكثير من أوروبا، بدخول الأراضي الأمريكية بدون أي عائق.