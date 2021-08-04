وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم مسؤول بالحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات خليج عمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن “سعيد آرا جاني هو رئيس قيادة الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا هو الرجل المسؤول بشكل شخصي عن الهجمات الإرهابية في خليج عمان”.

وقد أطلع غانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على معلومات استخبارية عن الهجمات الإيرانية.

وقال بيان مشترك صدر عن الوزيرين: “استضاف وزيرا الدفاع والخارجية صباح اليوم سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في جلسة إحاطة عقدت في وزارة الخارجية. يأتي هذا الإيجاز في إطار الجهد الوطني لدولة إسرائيل لدعوة المجتمع الدولي لإدانة ووقف الإرهاب والعدوان الإيراني في المنطقة”.

وأضاف: “خلال الأسبوع الماضي، عملت إسرائيل في جميع القنوات الدبلوماسية والأمنية الممكنة من أجل دعوة المجتمع الدولي لوضع حدود واضحة لإيران ووقف سلوكها العدواني”.

وتابع: “أكد وزير الدفاع ووزير الخارجية للسفراء أن إسرائيل ستحتفظ بحق التصرف بشكل مستقل في مواجهة أي اعتداء أو تهديد لمواطنيها وسيادتها. وشددا كذلك على أن الهجمات الأخيرة ليست جزءًا من نزاع محلي أو ثنائي – بل هو هجوم على المجتمع الدولي، ويجب على المجتمع التعامل معه على هذا النحو والرد”.

وشددا على أنه “يتطلب مثل هذا الإجراء الوحدة داخل المجتمع الدولي ويمكن اتخاذ إجراء من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي إطار دولي آخر من شأنه أن يحاسب إيران على أفعالها”.

وقال غانتس: “أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عشرات الهجمات الإرهابية في المنطقة باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ.”.

وأضاف: “لأول مرة على الإطلاق، سأكشف أيضًا عن الرجل المسؤول المباشر عن إطلاق الطائرات بدون طيار الانتحارية، اسمه سعيد آرا جاني وهو رئيس قيادة الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني. نفذت قيادة الطائرات بدون طيار الهجوم على سفينة ميرسر. سعيد آرا جاني يخطط ويوفر التدريب والمعدات لتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة “.

وتابع غانتس: “لقد أثبتت إيران مرة أخرى أنها تمثل تحديًا عالميًا وتحديًا إقليميًا وأيضًا تحدٍ لدولة إسرائيل. إيران مسؤولة عن عشرات الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بينما تسيطر على وكلائها في اليمن والعراق ودول أخرى. لقد انتهكت إيران جميع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) ولا يزال أمامها حوالي 10 أسابيع فقط من الحصول على المواد الصالحة لصنع الأسلحة اللازمة لصنع سلاح نووي. حان وقت الأفعال – الكلمات لا تكفي. لقد حان الوقت للقيام بأعمال دبلوماسية واقتصادية وحتى عسكرية – وإلا فإن الهجمات ستستمر”.

ولفت إلى أن “الشعب الإيراني ليس عدونا. النظام الإيراني يهددنا ويطلق شرارة سباق تسلح إقليمي “.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: “هذا ليس صراعا بين جيوش في سورية. هذه ليست عملية سرية ضد منشأة عسكرية. هذا هجوم على طرق التجارة العالمية، هذا اعتداء على حرية التنقل. هذه عملية دولية”.

وأضاف: “وسؤالي لكم هو [إشارة إلى السفراء]: ما الذي سيفعله المجتمع الدولي حيال ذلك؟ هل لا يزال هناك شيء اسمه القانون الدولي؟ وهل لدى العالم القدرة وقوة الإرادة لفرضه؟ إذا كان الجواب: نعم، يجب على العالم أن يتحرك الآن”.

وتابع لابيد “إذا لم يرد المجتمع الدولي على هذا الهجوم ، فلا يوجد شيء مثل المجتمع الدولي”، وبدلاً من ذلك سيكون “كل رجل لنفسه”.