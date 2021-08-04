شارل ميشيل يطالب السلطات اللبنانية بإعلان نتائج تحقيقات حادثة انفجار المرفأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل السلطات اللبنانية بالكشف سريعاً عن نتائج التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت قبل عام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ميشيل اليوم في مؤتمر دعم لبنان، الذي دعت إليه كل من فرنسا والأمم المتحدة، بمناسبة مرور عام واحد على انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وأحدث تدميراً كبيراً في العاصمة اللبنانية.

ووصف ميشيل بـ”المؤسف” عجز السلطات اللبنانية عن تقديم أجوبة وتسليط الضوء على ما حدث بالضبط، بينما “ينغمس البلد أكثر فأكثر في الأزمة التي تتخذ طابعاً سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً ومالياً والتي زادها تفشي وباء كوفيد-19″، حسب كلامه.

وشدد ميشيل على تضامن الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن الاتحاد منح 170 مليون يورو للبنان كمساعدة فورية بعد الانفجار.

وطالب ميشيل السلطات اللبنانية بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها البلد، وكذلك التحضير للانتخابات المقررة عام 2022.

وأعاد المسؤول الأوروبي التأكيد على أن المساعدات الدولية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الذي يمكن احرازه على طريق الإصلاحات، فـ”إن أكثر ما نحتاجه اليوم هو الثقة والمسؤولية”، كما قال.