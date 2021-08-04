توافق أوروبي–إيطالي على زيارة لتونس فور تشكيل حكومة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافقت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، على القيام بزيارة مشتركة إلى تونس حال تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد.

وجاء هذا التوافق في مكالمة هاتفية جرت بين المسؤولتين الأوروبية والإيطالية اليوم وخُصصت لبحث تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الأراضي الأوروبية خاصة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتشتكي إيطاليا من تصاعد عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين عبر البحر المتوسط إلى أراضيها في ظل ما تراه روما غياباً تاماً للتضامن الأوروبي.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم يوهانسن، في رد على أسئلة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن المفوضة تعهدت بالعمل على تقديم مزيد من الدعم لوكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) لتأمين إدارة جيدة للحدود الخارجية البحرية للاتحاد، خاصة طريق المتوسط الأوسط.

كما تعهدت المسؤولة الأوروبية بالعمل على تنسيق التضامن الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية هذا الصيف، وذلك بانتظار الاتفاق على كل عناصر الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، المقترح من قبل المفوضية نهاية العام الماضي.

وذكر المتحدث أن المفوضة الأوروبية تجاوبت ايجاباً مع الطلب الإيطالي عقد اجتماع طارئ هذا الصيف لوزراء داخلية الاتحاد لمناقشة الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد بما في ذلك مع بيلاروسيا وطريق المتوسط الأوسط.

هذا ولم يعط المتحدث أي تفاصيل حول تاريخ محدد لهذا الاجتماع.