إيطاليا: ارتفاع بإصابات فيروس كورونا مع إقتراب موعد فرض إلزامية الشهادة الصحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاربعاء تسجيل 21 حالة وفاة و6596 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تتأهب السلطات لفرض إلزامية الشهادة الصحية (غرين باس) لدخول المسارح والمعارض ودور السينما والصالات الرياضية المغلقة والملاعب والباحات الداخلية للمطاعم اعتبارا من يوم الجمعة القادم.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 27 حالة وفاة والاصابات 4845 إصابة، وارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2.3% المسجل أمس إلى 3.1% اليوم.

العدد الكلي للوفيات منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 128 ألفا و136 وفاة.

وحسب البيانات، زاد عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بشخصين، ليرتفع مجموعهم اليوم إلى 260 مريضا، وكذلك عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بإضافة 113، ليصبحوا 2309 مريضا.

واستمرت وتيرة الارتفاع في الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 97 ألفا و220 مصابا، بزيادة قدرها 3004 وحدة.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و144 ألفا و608، بعد شفاء 3565 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.