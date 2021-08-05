وزير ايطالي لمجموعة العشرين: من الضروري تعزيز استجابة الحكومات للتهديدات السيبرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تريستي- في خطابه الافتتاحي لمؤتمر مجموعة العشرين حول الرقمنة بمدينة ترييستي (شرق)، رأى وزير التنمية الاقتصادية الايطالي، جانكارلو جورجيتي أنه “فيما يتعلق بتحدي الأمن الرقمي، من الضروري تعزيز استجابة الحكومات”.

واشار الوزير الذي ترأس الاجتماع إلى جانب وزير الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، فيتوريو كولاو إلى أن “تهديد الأمن الالكتروني وتدفق البيانات من شأنه أن يعرض الابتكار للخطر ويبطئ اعتماد التقنيات الجديدة”.

وقال إن الهجمات السيبرانية “تخاطر بتقويض ثقة المواطنين في أنظمة الرقمنة والتكنولوجيا”.