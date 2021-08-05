غانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران.

وقال في مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية: “بلا شك، فإن إيران تحاول تحدي إسرائيل على عدة جبهات ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سورية والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن”.

وتابع: “اسرائيل مستعدة لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة ونتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر في فعل ذلك”.

ورأى أنه “ينبغي على العالم ان يدرك إن إيران ليست مشكلة خاصة بإسرائيل، وانما هي مشكلة عالمية”.