ميلوني: السياح لن يأتوا لإيطاليا بسبب إلزامية شهادة فيروس كورونا الصحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذرت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني من أن السياح الاجانب الذين تلقوا تطعيمات من لقاحات كوفيد-19 غير المعترف بها أوروبيا سيقضون عطلاتهم الصيفية في دول أخرى وليس في إيطاليا.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك في ميلانو مع مرشح تيار-يمين الوسط لرئاسة بلدية المدينة، “الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) تصلح فقط للقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي. وكل الملايين من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لا يمكنهم دخول المطاعم في إيطاليا، لذلك سوف يذهبون إلى مكان آخر”.

ورأت ميلوني أنه بالنسبة لدولة سياحية مثل إيطاليا، فإن فرض الزامية إمتلاك الشهادة الصحية الخضراء لدخول بعض الاماكن العامة المغلقة اعتبارا من يوم غد الجمعة، يشكل “عامل مخاطرة أكثر من أن يكون إيجابيا”، معربة عن قناعتها بأن فرضها سيدفع حتى بنو جِلدتها “لقضاء العطلة في إسبانيا، وربما يعودون إلى البلاد حاملين معهم فيروس وباء كوفيد-19”.

ولكن ميلوني أكدت على أنها ستحترم القواعد التي ستفرضها السلطات بشأن الوباء “حتى لو وجدتها سريالية”.