بروكسل: جدل حول أهمية جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا يزال قرار تقديم جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد- 19 للمجموعات الأكثر ضعفاً ممن تلقوا اللقاح سابقاً يثير الجدل، خاصة في ظل الفارق الواضح في نسب التحصين بين مختلف دول العالم، بما فيها الدول الأوروبية.

وحول هذا الموضوع، أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة التحضير للمرحلة المستقبلية من تطورات الوباء، مشددة على أنها عملت وتعمل على تأمين كميات كافية من الجرعات لمواطني الدول الأعضاء لتقديم حصانة كافية لهم ضد الوباء

وأوضحت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن تقديم الجرعة يجب أن يتم على أساس آراء علمية واضحة، و”سبق لوكالة الأدوية الأوروبية أن تحدثت عن أهمية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الأكبر سناً أو الذين لا يتمتعون بمناعة كافية”، وفق كلامها.

وحاولت أريانا بودستا، التقليل من أهمية الانتقادات التي وجهتها منظمة الصحة العالمية للدول التي تنوي إعطاء الجرعة الثالثة، في حين لا تزال الكثير من سكان الدول المتوسطة الدخل والفقيرة تنتظر الجرعة الأولى، مؤكدة على ضرورة الركون للآراء العلمية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بواجبه تماماً ضمن آلية كوفاكس لتأمين الجرعات للدول التي تحتاجها، مؤكدة أن بروكسل ساهمت في تمويل الآلية بقيمة 3 مليار يورو، كما أنها منحت 153 مليون جرعة إلى 137 بلداً عبر كوفاكس نفسها.

واعتبرت بودستا أن الكرة في ملعب الدول الأعضاء لاختيار ما إذا كان يحب تقديم الجرعة الثالثة بعد الحصول على الآراء العلمية، مؤكدة أن بروكسل تقوم بما عليها لتأمين الجرعات الكافية لتحصين المواطنين ولإعلاء قيم التضامن العالمي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت حثت الدول الراغبة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح على التريث وتأمين الجرعات للدول الفقيرة.