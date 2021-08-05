بلجيكا: ارتفاع أعداد مصابي كوفيد-19 بالمشافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات الصحية البلجيكية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين دخلوا المشافي الأسبوع الماضي بنسبة 21% عن الأسبوع الذي سبقه.

وأشارت السلطات في أحدث تقاريرها، إلى أن معدل قبول المرضى المصابين بالوباء قد وصل إلى 38,4 حالة يومياً في الفترة ما بين 29 تموز/يوليو الماضي و4 آب/أغسطس الجاري، ليصل العدد الإجمالي لهذه الشريحة من المصابين حالياً إلى 369 شخصاً.

بالمقابل، لاحظت السلطات أن من يعالجون في المشافي لم يضطروا بمعظمهم لدخول وحدات العناية المركزة، إذ أن عدد أفراد هذه الشريحة قد انخفض بمعدل 4% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 92 شخصاً.

أما بالنسبة للأرقام اليومية، فتفيد التقارير أن بلجيكا سجلت سبع حالات وفاة و2176 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت بلجيكا سجلت 25258 حالة وفاة و1132934 إصابة بكوفيد -19 منذ بدء انتشار الوباء قبل أكثر من عام.