وزير إيطالي: لا إتفاق بشأن إلزامية الشهادة الصحية الخضراء بأماكن العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير العمل في الحكومة الايطالية، أندريا أورلاندو أن الحكومة لم تصل إلى قرار نهائي بشأن إلزامية الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل.

وقال الوزير في إحاطة برلمانية الخميس “في الوقت الحالي، لا يوجد قرار بشأن الشهادة الصحية الخضراء في أماكن العمل”، مشيرا إلى أن هناك “مواقف مختلفة داخل الأغلبية” البرلمانية الواسعة، التي تتضمن أحزابا تنتمي إلى يسار-الوسط ويمين-الوسط.

وأضاف “لا أعرف كيف سيكون القرار النهائي. المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والنقابات) ضمنت بروتوكولات بشأن السلامة في مكان العمل بما في ذلك التطعيم”.

يشار إلى أن الشهادة الصحية (غرين باس) ستصبح إلزامية اعتبارا من يوم غد الجمعة لدخول المسارح والمعارض ودور السينما والصالات الرياضية المغلقة والملاعب والحفلات الموسيقية والباحات الداخلية للمطاعم.