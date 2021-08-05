إيطاليا تتجه لفرض إلزامية شهادة كورونا الصحية على العاملين بقطاع التعليم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المرجح أن تفرض الحكومة الايطالية إلزامية الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد على العاملين في القطاع التعليمي بمن فيهم أساتذة الجامعات وكذلك الطلبة الجامعيين مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أيلول/سبتمبر المقبل

ولم يتضح بعد فيما إذا كانت الالزامية ستمد لتشمل تلاميذ المدارس الثانوية من 16 عاما فما فوق.

أما بالنسبة لوسائل النقل العام، فمن المتوقع أن تقتصر إلزامية الغرين باس على الرحلات طويلة المسافة على متن القطارات والطائرات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

هذا ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ماريو دراغي في وقت لاحق الخميس.