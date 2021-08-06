بلجيكا تعلن ست وفيات جديدة بسبب كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع اجمالي عدد ضحايا الوباء إلى 25264 شخصاً.

أما بالنسبة للإصابات اليومية، فقد تم تسجيل 1973 إصابة بالفيروس خلال يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لمن أصابهم الوباء في البلاد إلى 1134907 شخصاً.

وأشارت السلطات إلى أن عدد المصابين بالوباء ممن يعالجون في المشافي يصل حالياً إلى 371 شخصاً منهم 94 في وحدات العناية المركزة.