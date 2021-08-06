دراغي يطمئن الايطاليين: الاقتصاد على ما يرام وليسير بشكل أفضل عليكم بالتطعيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي الجمعة على “إن الأمور بالنسبة للاقتصاد تسير على ما يرام “، وقال مخاطبا الصحفيين المعتمدين لدى رئاسة الوزراء لمناسبة بدء العطلة الصيفية، “ومن أجل أن يتحسن بصورة أفضل أريد أن أقول للإيطاليين: عليكم بتطعيم أنفسكم باللقاحات واحترام القواعد” الخاصة بمكافحة وباء كوفيد-19.

وردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة ستستمر إلى نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام 2023، نوه دراغي بأن المسألة في “يد البرلمان ولا يمكنني تقدير أفق” زمنية بهذا الشأن.

وأشار دراغي إلى أن “الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في الخريف”، بعد نهاية العطلة الصيفية هو “الدراسة حضوريا، على الاطلاق” مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أيلول/سبتمبر و”استمرار حملة التطعيم” الوطنية.