إسرائيل وحزب الله غير معنيين بالتصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية ومنظمة حزب الله اللبنانية غير معنيتين بالتصعيد العسكري الشامل رغم إطلاق النار المتبادل.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: “أطلق حزب الله ظهر اليوم 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود”.

وأضاف: “كما تم اعتراض 10 قذائف بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار”.

وقبل ذلك أشار أدرعي إلى ان الجيش الإسرائيلي أطلق النار المدفعية على مواقع إطلاق الصواريخ.

وقد عقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس جلسة مشاورات في مقر الوزارة في تل أبيب مع قادة أمنيين بينهم رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

وسبق ذلك تقييم أمني يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى ان المستوى السياسي الإسرائيلي ليس معنيا بالتصعيد في الجبهة الشمالية.

كما أشارت صحيفة (هآرتس) الى ان التقديرات الإسرائيلية هي أيضا ان حزب الله ليس معني بالتصعيد.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ان حزب الله كان يرد على الهجمات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس ردا على إطلاق 3 صواريخ من لبنان يوم الأربعاء سقط 2 منها في مناطق مفتوحة في إسرائيل.