وزراء دول مجموعة العشرين يتبنون إعلاناً لتدعيم التعليم الرقمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبنى وزراء مجموعة دول العشرين إعلاناً ينص حول تطوير التعليم الرقمي والاستفادة من البحث والتعليم العالي للنهوض بالتحديات الحالية وخاصة المساعدة على محاربة فيروس كورونا.

ويأمل وزراء هذه الدول تعبئة إمكانيات البحث والتعليم والرقمنة لتحقيق تقدم مستدام وانتعاش شامل على مستوى دولهم والعالم.

ويركز الإعلان على عدة محاور منها التعامل مع الطبيعة المتغيرة للمهارات العلمية والحفاظ على المبادئ والقيم الأخلاقية في البحث العلمي والتوصل إلى فهم مشترك للمساحات الرقمية.

من جانبها، ركزت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون البحث العلمي والشباب ماريا غابريل، التي شاركت في الاجتماع عن رغبة الاتحاد في العمل من أجل تطوير قوة عاملة ماهرة رقمية تسهم في خلق البنى التحتية الرقمية الملائمة للتحول البيئي.