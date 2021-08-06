بلجيكا: حديث عن متحور جديد من فيروس كورونا ودعوة لمراقبة الوضع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثارت الأنباء المتداولة عن وفاة سبعة مسنين في دار رعاية قرب العاصمة البلجيكية بروكسل بسبب متحور جديد من فيروس كورونا حالة من القلق والتساؤلات في الأوساط العلمية والأهلية في البلاد.

ويتعلق الأمر بوفاة سبعة من أصل عشرين مسناً أصيبوا بما بات يُعرف هنا بـ”المتحور الكولومبي” من فيروس كورونا، رغم تلقيهم اللقاحات كاملة قبل اشهر.

في هذا الإطار، أكد عالم الفيروسات مارك فان رانست، أن المجتمع العلمي لا يعرف كيف حدث هذا الأمر حتى الآن، مشدداً على ضرورة مراقبة الوضع.

وأشار فان رانست وهو أيضاً عضو الفريق العلمي المكلف تقديم النصح للسلطات البلجيكية للمساعدة على محاربة كوفيد-19، إلى أن المعطيات والدراسات المتوفرة حالياً حول المتحور الجديد لا تزال غير كافية.

ولاحظ فان رانست أن المتوفين كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى، قبل اكتشاف إصابتهم بالمتحور الجديد.

وشكك العالم البلجيكي بقيمة الدراسة البريطانية المطروحة حالياً والتي تؤكد أن المتحور الكولومبي ليس اكثر خطورة أو أكثر قدرة على الانتشار من غيره، فـ” الدلائل الواردة في الدارسة لا تكفي للتوصل إلى نتائج نهائية حول طبيعة المتحور الجديد”، كما قال.

واستبعد فان رانست أن يتفوق المتحور الكولومبي، من ناحية سرعة الانتشار، على السلالات السابقة من الفيروس مثل المتحورين البريطاني والهندي، مكرراً ضرورة الاستمرار في متابعة الوضع.

هذا ولم تدل السلطات الصحية البلجيكية بأية معلومات حول كيفية وصول المتحور الكولومبي إلى دار الرعاية التي اكتشفت فيها الإصابات.

يذكر أن 95% من الإصابات المسجلة في بلجيكا خلال الأشهر القليلة الماضية تعود للمتحور دلتا (الهندي)، بينما شكلت الإصابات بالمتحور البريطاني 37%، إلا أن نسب الإصابة بالمتحور الكولومبي لا تزال عند عتبة 1% في البلاد.