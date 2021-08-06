إيطاليا تطلق حملة “ثقافة مع الشهادة الرقمية الخضراء”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أطلقت وزارة التراث والأنشطة الثقافية والسياحة الايطالية حملة الكترونية اليوم الجمعة بعنوان “ثقافة مع الشهادة الخضراء الرقمية”، ما يسمى بـ(الغرين باس)، من أجل “حياة ثقافية آمنة”.

إطلاق الحملة تزامن مع إلزامية إقتناء الشهادة الصحية لدخول المتاحف والمعارض والمكتبات ودور السينما والمسارح والحفلات الموسيقية والعروض الحية في الهواء، مع سريان مرسوم قانون (تدابير عاجلة للتعامل مع الطوارئ الوبائية لـ كوفيد-19 وللممارسة الآمنة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية).

البديل للغرين باس، الذي يمنح في إيطاليا بعد تلقي الاولى من اللقاح المضاد لكورونا، هو إبراز الشهادة التي تثبت الشفاء من عدوى سارس-كوف-2، الفيروس المسبب للوباء، وصلاحيتها 6 أشهر، أو نتيجة سلبية للاختبار الجزيئي أو اختبار المستضد السريع خلال الـ 48 ساعة الاخيرة.