مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات قرب نابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت السلطات الطبية الفلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: “استشهاد المواطن عماد علي محمد دويكات،38 عاماً، بعد أن وصل بحالة حرجة للغاية بالرصاص الحي الصدر إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة بيتا”.

وشهدت بلدة بيتا مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والمئات من الفلسطينيين الذين يطالبون بإخلاء بؤرة استيطانية إسرائيلية أقيمت على أرض فلسطينية خاصة.

وبدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 59 إصابة في بيتا القريبة من نابلس.

وأشار الى أن من بين الإصابات إصابة واحدة بالرصاص الحي في القدم و20 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و31 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و5 إصابات نتيجة السقوط و2 نتيجة إصابة مباشرة بقنابل غاز.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أسابيع مواجهات كل يوم جمعة بين الجيش الإسرائيلي ومئات الفلسطينيين.