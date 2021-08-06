رئاسة الوزراء الايطالية: أرقام قياسية لرياضيينا في أولمبياد طوكيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدمت رئاسة الوزراء الايطالية بالتهنئة لمواطنيها الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، والذين حصدوا 38 ميدالية حتى اليوم الجمعة محطمين الارقام القياسية في عدد الميداليات (36 ميدالية) المسجلة في نسختي لوس أنجلوس 1932 وروما 1960.

وكتبت رئاسة الوزراء الايطالية في تغريدة على منصة (تويتر) “يوم آخر ولوحة رائعة جديدة في طوكيو 2020: ثلاث ميداليات ذهبية في غضون ساعات قليلة، وميدالية تاريخية بالمركز الأول في سباق 4 × 100م تتابع، ورقم قياسي للميداليات الأولمبية في نسخة أولمبياد واحدة”.

وأحرزت إيطاليا 10 ميدالية ذهبية و 10 فضية و 18 برونزية.