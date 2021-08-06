تعيين شقيق الرئيس الإسرائيلي سفيرا بواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، تعيين العميد (احتياط) مايك هرتسوغ سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وسيتم طرح تعيين هرتسوغ على الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليه قريبا، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

ويخلف هرتسوغ السفير جلعاد اردان الذي ما زال يحتفظ بمنصبه كسفير في الأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “حصل هرتسوغ على درجة البكالوريوس من الجامعة العبرية في القدس وعلى درجة الماجيستر من جامعة حيفا وهو خريج كلية الأمن القومي”.

وعمل هرتسوغ خلال السنوات الأخيرة باحثا في معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية وباحثا كبيرا في معهد سياسات الشعب اليهودي.

وأضاف: “على مدار الـ40 عاما التي قضاها في صفوف الجيش الإسرائيلي، شغل السيد هرتسوغ سلسلة من المناصب الكبيرة منها رئيس التخطيط الاستراتيجي في هيئة التخطيط العسكرية والسكرتير العسكري ورئيس أركان وزير الدفاع خلال ولاية أربعة وزراء”.

وتابع: “شارك السيد هرتسوغ في المفاوضات التي أجرتها إسرائيل خلال ولاية خمسة رؤساء وزراء وعمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الوزراء خلال الأعوام 2009-2014”.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه “على ضوء خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية ومعرفته العميقة للقضايا الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، قرر رئيس الوزراء تعيينه لمنصب السفير في الولايات المتحدة”.

وقال: “هنأ رئيس الوزراء السيد هرتسوغ على اختياره لهذا المنصب وتمنى له النجاح التام في أداء مهامه على ضوء التحديات الملموسة الموجودة على الساحة الدبلوماسية”.