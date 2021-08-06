إيطاليا: 24 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 6599 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الجمعة تسجيل 24 حالة وفاة و6599 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الخميس كانت 27 حالة وفاة والاصابات 7230 إصابة، وتراجع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 3.4% المسجل أمس إلى 2.7% اليوم.

العدد الكلي للوفيات منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 128 ألفا و187 وفاة.

وحسب البيانات، زاد عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بـ9، ليرتفع مجموعهم اليوم إلى 277 مريضا، وكذلك عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بإضافة 40 مريضا جديدا، ليصبحوا 2449 مريضا.

واستمرت وتيرة الارتفاع في الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 104 آلاف 685 مصابا، بزيادة قدرها 3639 وحدة.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و150 ألفا و915، بعد شفاء 2936 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.