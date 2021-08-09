ميلوني تطالب مجددا بفرض حظر بحري لوقف تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت زعيمة حزب إخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني المطالبة بفرض “حظر بحري” لوقفات تدفقات الهجرة غير النظامية حيث تجاوز اعداد الوافدين الثلاثين ألفا منذ بداية العام الحالي، بينما دعا حاكم مقاطعة صقلية رئيس الوزراء ماريو دراغي لإعلان حالة الطوارئ بالجزيرة جنوبي البلاد القريبة من سواحل الشمال الافريقي.

وكتبت ميلوني في منشور على منصة (فيسبوك) “تتواصل عمليات الإنزال باتجاه إيطاليا بلا انقطاع ، ويستمر خطر الاتجار بالبشر، وتتواصل تناقضات الحكومة بشأن الأمن القومي”.

وأضافت “سأكررها مرارًا وتكرارًا، لا توجد سوى طريقة واحدة لوقف عمليات الهبوط والهجرة الجماعية غير الشرعية: الحظر على الفور”.

وبدوره، قال حاكم الجزيرة، نيللو موزوميتشي “لا أحب أن أكرر نفسي أو تغذية الجدل العقيم. أقول بقوة إن صقلية لا تزال محاصرة من قبل عمليات الإنزال وأن السياسات الوطنية غير قادرة على منع هذه التجارة الإجرامية للبشر. رحلات وزيري الخارجية والداخلية إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط ​​لا تحقق الأهداف المرجوة. وأوروبا تبدو متواطئة وصامتة”.

وأضاف “صقلية هي الحدود الجنوبية للقارة الاوروبية التي يفضل ساستها توجيه أنظارهم التوجه إلى الجانب الآخر ، في حين أن اليأس ينبع من إفريقيا باحثًا في صقلية عن بوابة حياة لا يمكن أن تكون أبدًا أفضل في ظل هذه الظروف “.