مفوض أوروبي: نعمل على مواجهة أكبر موجة حرائق في القارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، يانس لينارتشيتش، أن الاتحاد ينسق ويتعاون مع جميع دوله الأعضاء لإنجاز أكبر عملية مكافحة حرائق غابات في أوروبا.

جاء كلام ليناريتش بعد الإعلان عن مساعدات أوروبية إضافية نسقتها المفوضية عبر آلية الحماية المدنية لمحاربة الحرائق المستعرة في كل من اليونان، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، إيطاليا وتركيا.

وأعلنت المفوضية عن تنسيق والمشاركة في تمويل عمليات ارسال 14 طائرة إطفاء حريق، 3 طائرات هليكوبتر، 1300 منقذ و250 مركبة كمساعدات إضافية للدول التي لا تزال تكافح الحرائق شرق المتوسط.

وكان الاتحاد قد أرسل مساعدات عينية الأسبوع الماضي.

وقد تم ارسال هذه المساعدات من قبل كل من فرنسا، ألمانيا، بولندا، النمسا، سلوفاكيا، قبرص، جمهورية التشيك، رومانيا، السويد، كرواتيا واسبانيا.

وأشار لينارتشيتش أن الاتحاد وضع أيضاً خدمات القمر الصناعي كوبرنيكوس بتصرف الدول لتوفير خرائط المناطق المتضررة بالحرائق، فـ”ما نشهده الآن من حرائق تؤثر على عدة دول ويوضح الحاجة إلى منح مزيد من الأولوية للتعاون الأوروبي المشترك”، حسب كلامه.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي يبقى على تواصل دائم مع الدول المتضررة لمعرفة ما إذا كان يجب تقديم مساعدات إضافية.