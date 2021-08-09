السلطة الفلسطينية بأزمة مالية أرجأت صرف رواتب موظفيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني إن أزمة مالية حالت دون تمكن السلطة الفلسطينية من صرف رواتب الموظفين العموميين بموعدها الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول الفلسطيني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن من المرجح صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز/يوليو الماضي، غدا الثلاثاء.

واستنادا إلى المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن 3 عوامل أساسية أدت الى تأخير صرف الرواتب لعدة أيام وهي أولا، خصم إسرائيل نحو 31 مليون دولار أمريكي شهريا من أموال المقاصة التي تجمعها كضرائب على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية وتقدر بنحو 190 مليون دولار شهريا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت الشهر الماضي احتجاز 183 مليون دولار من أموال المقاصة باعتبار إنها توازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمساعدات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين في خطوة نددت بها السلطة.

وأشار المسؤول إلى ان العامل الثاني هو انخفاض المساعدات الخارجية بحيث لم تتعدى 30 مليون دولار أمريكي.

وقال: “ليس فقط لم نتلق مساعدات أجنبية وإنما أيضا لم نتلق مساعدات من الدول العربية ونأمل أن لا يطول هذا الأمر كثيرا”.

وذكر المسؤول الفلسطيني إن الأمر الثالث هو انخفاض قيمة مداخيل الضرائب المحلية الفلسطينية بسبب جائحة كورونا.

وقال: “منذ أشهر نضطر للاقتراض من البنوك من أجل دفع الرواتب وقد وصلت الديون المحلية الى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي والبنوك تقول إن سقف اقراضها للسلطة الفلسطينية قد وصل الى حده الأعلى”.

وحذر المسؤول من أن “السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حقيقية”.

وقال المسؤول الفلسطيني: “نواجه صعوبات كبيرة في تأمين فاتورة الرواتب التي تصل الى 170 مليون دولار شهريا وبالكاد تمكنا خلال الشهرين الماضيين من دفع الرواتب ولا ندري ما سيكون عليه الحال في الأشهر القادمة”.