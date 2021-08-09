مسؤول إيطالي: تحصين 70% من السكان بلقاحات كورونا بنهاية الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مدير العام لوكالة الدواء الايطالية (Aifa) أن حملة التطعيم الوطنية ستحصن 70% من السكان باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 في نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن السيناريو الوبائي الآن “أفضل بكثير” بفضل اللقاحات وإلزامية إبراز الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) لدخول بعض الاماكن العامة.

وقال نيكولا ماغريني في تصريحات صحفية “في 30 ايلول/سبتمبر سيتم اغلاق مراكز التطعيم الكبرى. سنحقق هدف الوصول إلى أكثر من 70% من السكان. إنها نتيجة رائعة”.

وعن الفترة الزمنية المحتملة لإعطاء جرعة تعزيزية من أجل التعايش مع الفيروس، قال “ربما كل عام، لكنه سيكون قرارًا جماعيًا على المستوى الاوروبي سيتم اتخاذه في الأشهر المقبلة”. ولكن ماغريني يرى أن “التحدث بطريقة عامة عن الجرعة التعزيزية الثالثة هو رسالة مربكة. فلن يكون التعزيز المبكر متاحًا للجميع، بل فقط للمصابين بتثبيط جهاز المناعة مثل متلقي زراعة الاعضاء، أو مرضى السرطان أو أولئك الذين يتلقون علاجات معينة مثبطة للمناعة والتي ثبت أنها تستفيد من جرعة ثالثة لتحقيق مناعة جيدة”.

وأضاف المدير العام لوكالة الدواء “بوسع الأشخاص الذين لا ينتمون إلى هذه الفئات أن يطمئنوا: جرعتا اللقاح تضمن بالفعل حماية ممتازة”.