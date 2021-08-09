دي مايو: تعيين مبعوث إيطالي خاص لشؤون المناخ الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن سلطات بلاده ستعيّن في شهر أيلول/سبتمبر القادم مبعوثا خاصا للحكومة لشؤون للمناخ.

وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية في منشور على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) إلى أنه “فيما يختص بتغير المناخ، يظهر تقرير الأمم المتحدة الأخير صورة مقلقة. قالسرعة التي ارتفعت بها درجة حرارة الأرض في الخمسين عامًا الماضية لا يمكن مقارنتها بتلك التي كانت في الألفي عام الماضية”، محذرا من العواقب التي تتثمل في “زيادة الأحداث الكارثية مثل الفيضانات والعواصف “.

وقال: “هذا موضوع يهمنا جميعًا وكل جانب من جوانب حياتنا”، وبالتالي “يتعين تقديم استجابة فعالة، دون إضاعة الوقت”.

وتابع دي مايو “لهذا السبب، قررنا إمداد بلادنا بشخصية استراتيجية في هذا المجال، أي مبعوث الخاص لتغير المناخ، كما فعلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. الشخص المسؤول عن متابعة المفاوضات وتمثيل إيطاليا في جميع المحافل الدولية. الخطوة التالية هي تسميته في أيلول/سبتمبر” القادم.