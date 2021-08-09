تاياني يطالب الاتحاد الاوروبي بمساعدة إيطاليا في إدارة تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب منسق حزب (فورتسا إيتاليا)، الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين بتدخل من جانب الاتحاد الأوروبي لإدارة التدفقات وعمليات الاعادة للمهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى بلاده.

وفي إشارة إلى إلغاء المراسيم الامنية التي حملت إسم زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة جوزيبي كونتي الاولى، قال القيادي في الحزب الذي أسسه سيلفيو برلسكوني “على اليسار الذي أراد تمزيق المراسيم الأمنية يجب أن يفكر في ما يحدث الآن: ما يقرب من 1000 مهاجر يهبطون كل يوم” في سواحل البلاد الجنوبية.

وأضاف: “نطالب بعمل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إدارة التدفقات والاعادة، ثم خطة لأفريقيا. دعونا نوقف هذا الاتجار بالبشر”.