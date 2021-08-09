إيطاليا: 22 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 4200 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاثنين تسجيل 22 حالة وفاة و4200 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 11 حالة وفاة والاصابات 5735 إصابة، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2.8% إلى 4%.

العدد الكلي للوفيات منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 128 ألفا و220 وفاة.

وحسب البيانات، زاد عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بـ24، ليرتفع مجموعهم اليوم إلى 323 مريضا، وكذلك عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بإضافة 155 مريضا جديدا، ليصبحوا 2786 مريضا.

واستمرت وتيرة الارتفاع في الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 114 ألفا و855 مصابا، بزيادة قدرها 2589 وحدة.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و157 ألفا و520، بعد شفاء 1589 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.