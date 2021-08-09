مدير “سي أي ايه” يزور إسرائيل وفلسطين الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور إسرائيل وفلسطين يوم غد الثلاثاء.

وسيلتقي بيرز رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج.

كما سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في لقاءات منفصلة.

وهذه هي الزيارة الأولى لبيرنز الى إسرائيل وفلسطين منذ توليه مهام منصبه الجديد رغم انه سبق له التعامل من خلال منصبه في وزارة الخارجية الأمريكية مع الكثير من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي إن زيارته الى إسرائيل تركز على إيران.

وقال الموقع الإسرائيلي: “سيصل بيرنز إلى إسرائيل وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران بشأن هجوم إيراني مزعوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل ووسط تصعيد بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

وأضاف: “يقول المسؤولون الإسرائيليون إن المحادثات ستركز على برنامج إيران النووي والنشاط الإقليمي، وأن إسرائيل تأمل في سماع المزيد عن سياسة الولايات المتحدة تجاه الحكومة الإيرانية الجديدة والعودة المحتملة إلى الاتفاق النووي لعام 2015”.

وفي عام 2013، قاد بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان محادثات القناة الخلفية مع إيران التي سبقت الاتفاق النووي، حيث سافرا سراً إلى عُمان للقاء نظرائهم الإيرانيين دون إخطار إسرائيل أو الحلفاء الآخرين

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