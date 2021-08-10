بلجيكا: عودة كافة مؤشرات وباء كوفيد-19 للارتفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت السلطات الصحية البلجيكية بأن كافة مؤشرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عادت مجددا للارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت السلطات في احدث تقاريرها اليوم إلى أن متوسط الإصابات اليومية بالوباء في الفترة ما بين 31 تموز/يوليو و6 آب/أغسطس قد وصل إلى 1743 حالة أي بزيادة قدرها 12% عن الأسبوع الذي سبقه.

وشهد معدل الوفيات زيادة كبيرة أيضاً، إذ تم تسجيل 3,4 حالة كمتوسط يومي للفترة نفسها، في حين كان هذا المعدل المتوسط لا يتجاوز حالة واحدة في النصف الأول من شهر تموز/يوليو الماضي.

وتنسحب الزيادة أيضاً، حسب السلطات الصحية الفيدرالية، على عدد الأسرة المشغولة بالمرضى في المشافي فهناك حالياً 457 مصاباً من هذه الشريحة، منهم 118 في العناية المشددة.

وهذا ولم يعط خبراء الصحة هنا أي تفسير واضح حول سبب زيادة أعداد الإصابات رغم استمرار حملات التلقيح، مكتفين بالقول أن الأمر يعود ربما إلى زيادة عدد الكشوف التي تُجرى حالياً للعائدين من الاجازة الصيفية.

يذكر أن الوباء قد أودى بحياة 25274 شخصاً وأصاب ما يزيد عن مليون ومئة ألف آخراً منذ بداية انتشاره قبل أكثر من عام.