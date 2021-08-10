وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب الأربعاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- يصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الى العاصمة المغربية الرباط، غدا الأربعاء، في زيارة تستمر يومين ويلتقي خلالها نظيره المغربي ويفتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية.

وقال موقع (I24) الرسمي الإسرائيلي: “ستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الرباط، منذ إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم”.

وأضاف: “لابيد سيبدأ زيارته إلى المغرب غد الأربعاء وتمتد إلى يوم الخميس، برفقة وفد يضم مسؤولين في قطاعات متعددة، من بينها السياحة والشغل والصحة والأوبئة”.

وتابع: “ستبدأ بزيارة ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني وسيلتقي لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة، إذ من المقرر أن يتم توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وأشار إلى أنه “يُنتظر أن يلتقي مسؤلون إسرائيليون وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، نادية فتاح العلوي، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، للتباحث بشأن مواجهة تداعيات وباء كورونا”.

وقال: “في اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وأضاف: “كما يتضمن برنامج الزيارة أيضا، إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية”.

وأشار الى انه “اتخذ المغرب وإسرائيل خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع تدشين أول رحلة تجارية مباشرة في 25 يوليو/تموز المنصرم بين تل أبيب ومدينة مراكش، عبر خطوط الطيران الإسرائيلية”.

وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية، قبل 18 عاما، وهي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.