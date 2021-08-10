لأول مرة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية يزور الجيش الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه لأول مرة حل وكيل وزارة الخارجية البحرينية ضيفا على الجيش الإسرائيلي

وقال في تغريدة على (تويتر): “حل وكيل وزارة الخارجية ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ضيفًا على الجيش الإسرائيلي حيث التقى رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش اللواء تال كلمان”.

وأضاف: “تناول اللقاء بين المسؤولين الرغبة في تعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، فيما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة للدولتين في المحيط”.