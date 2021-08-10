مسؤول صحي إيطالي: 90% من مرضى العناية الفائقة لم يتلقوا لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مسؤول في قطاع الصحة بإيطاليا أن “90% من مرضى وباء كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة حاليا لم يتم تحصينهم” باللقاحات المضادة للفيروس.

ورأى رئيس الفيدرالية الايطالية للمرافق الصحية والمستشفيات، جيوفاني ميليوري في تصريحات صحفية الثلاثاء أن هذه البيانات “تؤكد أن اللقاح هو السلاح الأكثر فعالية في حوزتنا لمواجهة الوباء وتداعياته الاسوأ”.

واشار إلى “إن سلطات الصحة العامة تشارك حاليًا في حملة تطعيم المجموعات السكانية غير المحصنة، وتلجأ إلى أكثر المبادرات تنوعًا للوصول إلى الإيطاليين حتى في الأماكن التي يقضون فيها عطلاتهم”.

وقال “العمل المكثف للمرافق الصحية الإيطالية في آب/أغسطس (شهر العطلات الصيفية) سوف يحمينا بفضل الحلول التنظيمية والإدارية المبتكرة، من سيناريوهات أسوأ الحالات في الخريف القادم”.

وأردف “ناقوس الخطر الذي دقته العديد من الأطراف بشأن زيادة حالات الاستشفاء بالمستشفيات، وبعضها خطير لدرجة تتطلب نقلهم إلى وحدات العناية الفائقة، يؤكد ضرورة عدم تهاوننا ومواصلة حملة التطعيم بعزم”.