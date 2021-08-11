بينيت يبحث الملف الإيراني مع رئيس المخابرات الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- ركزت محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز على الملف الإيراني.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت استقبل بيرنز، الذي وصل إسرائيل أمس، في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وأضاف: “بحث الاثنان تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما وبحثا الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه”.

وتابع: “حضر اللقاء كل من رئيس الموساد، ديفيد برنياع، ورئيس هيئة الأمن القومي الجديد، الدكتور إيال حولاتا، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء أفي غيل، ومستشارة الشؤون السياسية، شمريت مئير”.

ولفت الى ان بيرمز التقى أمس رئيس “الموساد” ديفيد برنياع “لإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني وغيره من التحديات الإقليمية التي يعتزم الجهازان التعاون بشأنها”.