وزير الخارجية الإسرائيلي الى المغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-غادر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إسرائيل صباح الأربعاء في طريقه الى العاصمة المغربية الرباط في زيارة وصفها بالتاريخية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “انطلق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على متن طائرة العال الإسرائيلية من مطار بن غوريون الدولي الى الرباط عاصمة المملكة المغربية في اول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 2003″.

وأضافت: “لابيد في اول زيارة رسمية للمغرب يلتقي خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة ويفتتح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط. يرافقه وزير الرفاه مئير كوهين من اصول مغربية”.

وبدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي على (تويتر): “نتوجه إلى المغرب في زيارة تاريخية. سندشن مكتب التمثيل الاسرائيلي في الرباط وسنزور الدار البيضاء ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين. أشكر جلالة الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته. سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل”.